Elezioni otto consigli di frazione del comune di Casalgrande: al via le candidature

Domenica 15 dicembre si svolgeranno le elezioni degli otto consigli di frazione del comune di Casalgrande.

E’ la seconda volta che i cittadini casalgrandesi saranno chiamati ad eleggere i loro rappresentanti in seno agli otto consigli di frazione di Boglioni, Casalgrande Alto, Dinazzano, Salvaterra, Sant’Antonino, Villalunga, San Donnino di Liguria e Veggia.

Quattro saranno gli edifici pubblici in cui saranno allestiti i seggi: in sala espositiva “Gino Strada” a Casalgrande per l’elezione dei consigli di Boglioni e Casalgrande Alto, in sala civica a Dinazzano zona Bugnina per l’elezione del consiglio di Dinazzano, nella palestra delle scuole elementari di Sant’Antonino per le frazioni di Sant’Antonino, Veggia e Villalunga, nella sala civica parco del Liofante a Salvaterra per San Donnino e Salvaterra.

Entro il 16 novembre ci sarà la possibilità sia di candidarsi a consigliere che di presentare la propria disponibilità a far parte del seggio stesso compilando la modulistica reperibile sul sito del comune o all’urp.

“Già al momento della stesura del primo programma elettorale che ha visto la lista “Noi per Casalgrande” vincere le elezioni del 2019 e del 2024, abbiamo evidenziato come occorresse coinvolgere le persone, farle lavorare assieme, farle dialogare, affrontare i conflitti, ricreare un senso di comunità”, afferma l’assessore con delega ai consigli di frazione Marco Cassinadri. “Con i Consigli di Frazione abbiamo inteso realizzare il contenitore in cui potersi esprimere liberamente e arricchire i propri punti di vista e quelli degli altri, con confronto di opinioni e scambi di idee.

I Consigli di Frazione stanno diventando delle vere e proprie “sentinelle” sul territorio e dovranno sempre più essere un soggetto in grado di catalizzare, gestire e mettere a sistema contributi di natura diversa, in un’ottica di co-progettazione e co-costruzione.

Cogliamo sin da ora l’occasione per ringraziare tutti i consiglieri che in questi anni di attività hanno contribuito in modo volontario a lavorare come consiglieri e coloro che si metteranno in gioco e che contribuiranno a far funzionare i consigli per la crescita delle nostre comunità.”