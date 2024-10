Modifiche alla viabilità in via Zucchi a Modena per un intervento di Hera

È stata sospesa la circolazione in via Marianini, mentre su via Carlo Zucchi è stata ristretta la carreggiata da due a una corsia in direzione sud (viale Italia) per consentire un intervento urgente a cura del Gruppo Hera.

Già da questa mattina, infatti, ha preso il via un cantiere di Hera per la riparazione di un’importante condotta fognaria che corre sotto via Zucchi. La rottura è emersa a causa dell’allagamento, nella giornata di domenica, dei garage sotterranei del palazzo al civico 31. Sul posto, allertati dai vigili del fuoco, sono intervenuti i tecnici della società già dalla tarda serata di domenica, in coordinamento con le autorità, e nella mattinata di oggi, tramite una video ispezione con drone, è stata individuata la rottura, causata probabilmente dal forte stress subito dal canale fognario a causa delle precipitazioni straordinarie delle ultime ore.

L’intervento dei tecnici Hera, di notevole complessità e portato avanti in collaborazione con la Protezione civile, è volto a fermare l’infiltrazione d’acqua che coinvolge il muro di contenimento dell’edificio, attraverso un bypass che, deviando l’acqua, consenta la successiva riparazione del collettore fognario.