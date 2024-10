Continua, incessante, anche nel reggiano il lavoro dei Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Emilia, sono impegnati da questa notte in diversi interventi a causa del maltempo che ha interessato tutto il territorio di Reggio Emilia e provincia. Numerose le chiamate giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco, principalmente per allagamenti, dissesti statici e alberi pericolanti.

Diversi interventi dei Vigili del fuoco con nuclei SFA (Soccorritori fluviali-alluvionali) e moduli CRA arrivati dai Comandi di Torino Biella Cuneo Verona Vicenza Venezia Pordenone Udine (Contrasto al rischio acquatico) nel Comune d Castelnuovo di Sotto, Castelnuovo di Sopra e Gualtieri a causa della rottura degli argini del canale Tassone e canale Stella.

I Vigili del fuoco sono intervenuti anche a Bagnolo per portare in salvo una decina di persone a causa degli allagamenti causati dalla tracimazione di un torrente e a Campegine in Via del Lago per il salvataggio di due cani rimasti intrappolati in un abitazione.

Moltissimi gli interventi di svuotamento di cantiere e garage allagati.

Da questa notte sono stati espletati circa 120 interventi di soccorso e una trentina sono quelli in corso di svolgimento con salvataggio di 15 cani dal canile di Castelnuovo di Sotto.