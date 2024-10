A Fiorano “Cronache geriatriche”: giochi di ruolo per sensibilizzare sulla demenza senile

Martedì 22 ottobre 2024, in occasione del MAT, la settimana della salute mentale, il Comune di Fiorano Modenese ha organizzato una serata di giochi di ruolo per tutte le età, a Casa Corsini (via Statale, 83) a Spezzano, dalle ore 20.30.

L’appuntamento dal titolo “Cronache geriatriche” ha lo scopo di sensibilizzare sul tema della demenza senile in modo ludico. Sarà una divertente serata multi-tavolo in compagnia del gioco di ruolo “Green Oaks”: i partecipanti vestiranno i panni di uno scalcinato gruppo di ospiti di una Casa Residenza Anziani, e dovranno affrontare mirabolanti avventure, superando difficoltà quotidiane tipiche dell’età senile, inclusi episodi di demenza.

L’ingresso è libero e gratuito.

L’attività è realizzata in collaborazione con TuboDado, Balena Ludens, MsEdizioni e Spezzacon, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.