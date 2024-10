La piena dei fiumi, chiude Navicello

Ha chiuso ore 2:45 di domenica 20 ottobre, il ponte di Navicello Vecchio sulla diramazione della strada provinciale 255 verso la strada provinciale 2, sul fiume Panaro a causa del superamento della soglia di sicurezza, mentre al momento sono aperti gli altri ponti della rete stradale Provinciale.

Chiusa anche la Pedemontana dalla rotatoria di Settecani fino allo svincolo di Vignola e la strada provinciale 16 nei tratti compresi tra l’innesto con la strada provinciale 467 e Formigine e nel tratto tra via Belvedere e la rotatoria di Sant’Eusebio.

Ha chiuso nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre anche la strada provinciale 37 a Savignano sul Panaro dall’incrocio con la strada provinciale 569.

Per quanto riguarda la zona collinare e montana, sulla strada provinciale 23 in località “terre rosse” nel comune di Prignano sulla Secchia è istituito un senso unico alternato in via precauzionale a causa dell’erosione della sponda arginale del torrente Rossenna che lambisce la sede stradale.

Resta attivo anche il senso unico alternato sulla strada provinciale 4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano, istituito in via precauzionale per tutto il fine settimana.

Disagi nella zona del rio Faelano sulla strada provinciale 4 Fondovalle Panaro a Marano, per l’accumulo in strada di fango e detriti.

Sulla strada provinciale 24 in località Pugnago un fosso di scolo che attraversa la carreggiata risulta occluso con accumulo di fango e acqua sulla sede viaria, che al momento risulta ancora transitabile con senso unico alternato.