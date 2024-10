Fratelli d’Italia Formigine: “Questa volta dobbiamo riconoscere che il meteo ha superato le pur nere previsioni!!

“Sono stati presi subito provvedimenti urgenti per cercare di arginare i danni e anche il nostro sindaco, Elisa Parenti, insieme alla Protezione Civile, ha comunicato la chiusura delle scuole e successivamente, visto il persistere di una pioggia torrenziale, quali strade del Comune non erano agibili, comunicando che tutti gli organi preposti agli interventi erano in azione per limitare gli effetti sulla popolazione e sugli insediamenti.

Ci domandiamo quindi: come mai si è concesso di far disputare la 44^ CAMMINATA DELLA CAROVANA?

Senza nulla togliere all’importanza di questa manifestazione ecosostenibile non competitiva con percorsi di km 3, 6,5 e 10,5 e la 4^ CAROVANA 10km, gara competitiva.

Ma il problema è l’aver impiegato durante questa manifestazione personale della Polizia Municipale e altre associazioni di volontariato!?!

Infatti, alcuni cittadini, colpiti dalla calamità di ieri che si sono rivolti per aiuti o per segnalare pericoli imminenti, si sono sentiti rispondere che per alcune ore sarebbero stati impossibilitati ad intervenire perché impegnati nella Camminata!

Ci è sembrata una scelta discutibile, molto discutibile!”

(Fratelli d’Italia Formigine)