Auto in un fossato: famiglia soccorsa tra Savignano sul Panaro e Serravalle

Il Soccorso Alpino, stazione Monte Cimone è intervenuto nella serata di ieri, 19 ottobre, in un’area compresa tra Savignano sul Panaro (MO) e Castello di Serravalle (BO). La squadra del Soccorso Alpino composta anche da operatori specializzati nel soccorso in forra è stata attivata poco prima della mezzanotte dal CCR di Marzaglia per una famiglia rimasta

imprigionata all’interno di un’autovettura mentre stava rientrando a casa.

A bordo si trovavano tre persone adulte. La loro macchina è stata colpita da pietre e fango finendo nel fosso laterale già pieno di acqua. I tecnici, raggiunta la vettura hanno liberato i passeggeri. Valutati dal personale del CNSAS, non avendo problemi sanitari, sono stati riportati alla loro abitazione.

Per questa situazione emergenziale, il Direttore Operativo del Soccorso Alpino, servizio regionale Emilia Romagna è in costante contatto con il Dipartimento di Protezione Civile di Roma.