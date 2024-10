Vignola, torna il Cammino dell’Unione per la pace

Dopo la prima edizione del 2022 torna il Cammino dell’Unione per la Pace. Sarà un cammino di gruppo gestito direttamente dall’Associazione Cammino dell’Unione APS, caratterizzata dalla presenza di bandiere della pace con lo scopo si sottolineare e chiedere un impegno concreto nel costruire un mondo senza conflitti dove ogni popolo possa vivere in pace.

Il Cammino per la Pace partirà da piazza dei Contrari, a Vignola, il 30 ottobre e si concluderà il 3 novembre: dopo essere tornati in Piazza dei Contrari, si proseguirà poi fino al locale Giù in Piscina, presso la piscina comunale di Vignola, dove si concluderanno i 5 giorni di cammino con interventi degli organizzatori e dei partecipanti. Seguirà il concerto della band Baldo degli Ubaldi che, in questi anni, è sempre stata presente alle edizioni di gruppo del Cammino dell’Unione.

“Durante queste giornate – spiega Giuseppe “Leo” Leonelli, uno degli ideatori del Cammino dell’Unione – saremo accompagnati da tante bandiere con i colori della pace, ma in modo particolare ci sarà sempre una bandiera ufficiale che ci consegneranno i sindaci dei Comuni delle Terre di Castelli e che farà la staffetta da paese in paese. Alla partenza il sindaco di Vignola Emilia Muratori ci consegnerà una bandiera che porteremo al sindaco di Spilamberto Massimo Glielmi. Riceveremo in cambio una nuova bandiera che porteremo fino a Castelnuovo e così sarà per tutti gli otto Comuni delle Terre di Castelli. L’ultima giornata inviteremo a camminare con noi tutti i sindaci con le bandiere ricevute durante i giorni di cammino”.

Tutti possono partecipare ai 5 giorni di cammino o anche a un solo giorno. Ci si può aggregare nel punto di partenza e camminare insieme a coloro che hanno deciso di partecipare all’intero Cammino. L’invito è quello di portare una bandiera della pace o altri simboli che esprimano la necessità di porre fine a tutte le guerre. La partenza di ogni tappa è prevista per le ore 8.30 del mattino e sarà necessario associarsi al Cammino dell’Unione APS.

“Abbiamo candidato il Cammino dell’Unione al censimento dei luoghi del cuore promosso dal FAI – conclude Giuseppe Leonelli – facciamo appello alle comunità del nostro territorio perché votino il Cammino sul sito del Fai, il Fondo Ambiente Italiano, al seguente link https://fondoambiente.it/luoghi/cammino-dell-unione?ldc. I progetti più votati avranno accesso a finanziamenti che potranno contribuire a diffondere la conoscenza del nostro Cammino e a qualificarlo maggiormente”.

Il Cammino dell’Unione è un anello di 109 chilometri che parte da Vignola e vi ritorna dopo 5 giorni di cammino. Inaugurato nel 2022 è già stato percorso da migliaia di camminatori provenienti da ogni parte d’Italia. Ideato da Federica Bergonzini e Giuseppe Leonelli ora è curato da un gruppo di volontari che hanno costituito l’Associazione Cammino dell’Unione APS.