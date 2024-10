Maltempo: in corso in tutta la provincia il monitoraggio della rete viaria

Prosegue il monitoraggio della rete viaria da parte dei tecnici della Provincia di Modena, impegnati nei controlli delle strade provinciali a causa dell’allerta meteo emessa dalla Protezione civile regionale.

In particolare, sulla strada provinciale 4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano, è istituito in via precauzionale un senso unico alternato che resterà attivo per tutto il fine settimana.

Controlli anche sulla strada provinciale 19 a Castelvecchio di Prignano, dove il versante di monte risulta instabile e su cui, i tecnici della Provincia di Modena, stanno monitorando costantemente la situazione e al momento la strada è aperta e percorribile.

Per quanto riguarda il livello idrometrico dei corsi d’acqua, risultano aperti tutti i ponti della rete viaria della Provincia di Modena, anche in ragione della riapertura del ponte di Navicello vecchio sul Panaro, alla diramazione della strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola.

La Provincia di Modena raccomanda di limitare gli spostamenti nelle prossime ore, ricordando che l’allerta rossa e arancione che riguarda il territorio provinciale resta in vigore per tutta la giornata e in queste ore sono attese precipitazioni importanti sia in montagna che in pianura.