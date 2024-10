“Insieme per la vita” a Scandiano: camminata e arrampicata per donare ad Admo

Una corsa e un’arrampicata per aiutare a raccogliere risorse da destinare ad Admo, l’Associazione donatori di midollo osseo. “Insieme per la vita”. Sarà un sabato di sport e solidarietà quello organizzato per domani 19 ottobre dalla storica palestra Energy Fitness di Scandiano, con il patrocinio del Comune.

La giornata si svilupperà in contemporanea su due luoghi: il Camminamento Umberto Guidetti nella zona sportiva della città e la Palestra d’arrampicata Energy Climbing Box di via Guttuso 4. Dalle 15 alle 18 si svolgerà la corsa (o camminata) con partenza dalla zona sportiva, mentre dalle 10 fino alle 18 si terrà la “Climbing marathon” nella palestra d’arrampicata. Due eventi in parallelo per un unico obiettivo comune: donare il più possibile.

L’offerta minima per iscriversi è di 5 euro e l’incasso sarà interamente devoluto ad Admo.