Tenta di rubare un monopattino, donna arrestata a Modena dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato una cittadina bulgara di 34 anni per il reato di tentato furto aggravato. Nel pomeriggio di ieri, alle 14.00 circa, la Squadra Volante è intervenuta presso un’azienda in via Ramelli, su segnalazione alla linea d’emergenza 112NUE da parte dell’addetto alla sorveglianza, che aveva sorpreso, nel parcheggio della ditta, una donna nel tentativo di rubare il monopattino di un operaio.



L’indagata si era intrufolata nel parcheggio dell’attività e, nell’intento di prelevare il monopattino, aveva rotto i due catenacci con cui era stato assicurato alla rastrelliera.

Nella sua borsa sono stati rinvenuti un grosso cacciavite e una tronchese, motivo per il quale è stata anche denunciata per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.