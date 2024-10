Reggio Emilia, al via un corso per tutori volontari di minori soli. Le iscrizioni entro il 24 ottobre

Prenderà il via il 26 ottobre la terza edizione del Percorso di formazione per aspiranti tutori e tutrici volontari/e di minori stranieri non accompagnati/e. Il percorso si svolgerà dal 26 ottobre al 7dicembre 2024, in conformità con le linee guida dell’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, e sarà finalizzato alla selezione, formazione e iscrizione di nominativi per l’elenco dei tutori tenuto presso il Tribunale per i minorenni (secondo l’art. 11 della Legge 47/2017).

L’obiettivo principale è quello di provvedere alla formazione di candidate e candidati che siano ritenuti idonei ad assumere a titolo volontario e gratuito la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale.

E’ possibile iscriversi fino al 24 ottobre scaricando qui il modulo . Il corso è composto di una decina di lezione di cui la prima (26 ottobre) e l’ultima (7 dicembre) in presenza e le altre in streaming. Durante le lezioni verranno fornite tutte le informazioni, sia di tipo legale sia educativo.

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha il compito di garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze presenti sul territorio. Si tratta dei diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989: il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto a essere allevati ed educati dai propri genitori, quello a non essere discriminati e a essere protetti da ogni forma di maltrattamento, violenza negligenza e abuso fisico o mentale.