Contrasto alla ludopatia, sanzioni per circa 18mila euro a una sala slot di Bologna

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi programmati per il contrasto della ludopatia, gli agenti del reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale sono intervenuti in una grande sala VLT (Video Lottery Terminal) tra le più grandi della città, in zona Stalingrado, dove hanno rilevato il mancato rispetto dell’ordinanza comunale del 2018 che impone lo spegnimento delle macchine tra le 13 e le 17.

Gli agenti infatti hanno trovato la sala in piena attività, con oltre cento VLT accese, e hanno dato inizio al lungo lavoro di identificazione delle macchine e della redazione dei verbali di sanzione. Al titolare sono stati contestati sul posto 107 verbali, per un totale di quasi 18mila euro.

Le VLT (Video Lottery Terminal) sono macchine da gioco collegate in rete, con più giochi disponibili, che accumulano un jackpot condiviso con le altre macchine.

Dall’inizio dell’anno la Polizia Locale ha già redatto oltre 200 verbali sul territorio comunale.