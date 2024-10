Cittadino rumeno arrestato a Bologna dalla Polizia per evasione dagli arresti domiciliari

La Polizia di Stato di Bologna, nella giornata di ieri ha tratto in arresto un cittadino rumeno classe ’99 per il reato di evasione. In particolare, nella giornata del 15 ottobre scorso, un giovane venticinquenne, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, dopo aver manomesso il braccialetto elettronico si rendeva irreperibile, motivo per cui la locale Sala Operativa mandava una nota di ricerca agli equipaggi sul territorio.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura, nella notte del 16 ottobre, durante l’attività di controllo individuavano l’uomo all’interno del Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore che, dopo aver notato gli Agenti, provava ad incamminarsi verso l’uscita del Pronto soccorso. Gli agenti lo fermavano all’interno del parcheggio dello stesso e lo sottoponevano a controlli.

Notiziato il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale ordinario di Bologna, questo ne disponeva la traduzione nella locale Questura in attesa del rito direttissimo svoltosi nella mattinata di ieri, che si è concluso con la disposizione della misura custodiale in carcere.