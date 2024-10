Sospesa a Bologna l’attività di un esercizio pubblico frequentato da numerosi soggetti con precedenti di Polizia

Il Questore di Bologna ha ordinato la sospensione, per giorni 10, dell’autorizzazione di un pubblico esercizio sito in Corso Italia a San Giovanni in Persiceto. Il bar in questione viene ritenuto una fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica vista la presenza costante di numerose persone pregiudicate, risultando infatti oggetto di diversi interventi delle Forze di Polizia.

In particolare, a luglio 2024 sono intervenuti gli operatori di Polizia del Commissariato distaccato di San Giovanni in Persiceto per una lite in cui era parte anche un minorenne, mentre di recente, nel mese di settembre, i poliziotti hanno effettuato un intervento per sedare una lite scaturita all’interno e all’esterno del locale, dove i soggetti coinvolti risultavano avere diversi precedenti di Polizia.

A ciò si aggiunge che, lo scorso aprile, la licenza del locale era stata sospesa per diversi giorni, in quanto, a seguito di un accertamento congiunto con personale della Guardia di Finanza e operatori ASL di Bologna, è stato accertato che le condizioni igienico sanitarie erano visibilmente peggiorate.

Alla luce di ciò, considerate le descritte circostanze e una ravvisabile situazione di pericolo per l’incolumità e la sicurezza dell’intera collettività, passibile di generare una compromissione della qualità di vita e delle persone residenti in zona, il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento in oggetto, al fine di dissuadere l’utilizzo improprio del locale da parte di soggetti pregiudicati.