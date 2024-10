Sabato al Teatro San Prospero lo spettacolo “Io…Lei” di Valeria Calzolari a sostegno del Grade

Uno spettacolo coinvolgente e profondo, a favore della Fondazione Grade Onlus, è in programma sabato, 19 ottobre, alle ore 21 al Teatro San Prospero di Reggio. Si tratta della pièce “Io… Lei”, di Valeria Calzolari, per la regia di Marco Santachiara e con la supervisione artistica di Elisa Lolli. Una riflessione toccante sulle emozioni, i sogni e le paure che si affrontano nella vita. Gli attori Luca Drogo, Monica Borciani e Valeria Calzolari accompagnano il pubblico in un viaggio emozionale e intenso, dove le decisioni della vita rimandate soprattutto per timore si scontrano con lo scorrere inesorabile del tempo.

“Si tratta di uno spettacolo al quale sono profondamente legata – spiega Valeria Calzolari – che esplora temi universali, come la difficoltà di cambiare, innamorarsi, o costruire una famiglia, con una narrazione che oscilla tra il tragico e il comico, rendendo la storia emotivamente coinvolgente e capace di far sorridere anche nei momenti più drammatici. In questa rappresentazione i protagonisti cercano di dare un senso al caos della vita, tentando di trovare il proprio posto nel mondo. Il messaggio principale è chiaro: nonostante le paure, vale sempre la pena riprovare, ripartire e guardare avanti, senza lasciarsi immobilizzare dal passato”.

Aggiunge la Direttrice generale del Grade Valeria Alberti: “Lo spettacolo di sabato è una nuova occasione per sostenere la campagna di raccolta fondi “Facciamo crescere la nostra squadra del CORE”, che ha l’obiettivo di raggiungere 1,3 milioni di euro, per coprire le spese dei 6 nuovi posti letto aggiunti al reparto di Ematologia del Santa Maria Nuova, già operativi, ma anche inserire 11 nuove figure professionali nello staff e introdurre terapie innovative per la cura dei pazienti”.

L’ingresso allo spettacolo prevede un biglietto da 20 euro a persona. Info e prenotazioni: Fondazione Grade Onlus, tel. 0522 295059, whatsapp 375 7225943, mail info@grade.it.