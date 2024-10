Omaggio al Britpop e brani inediti venerdì al Teatro Carani di Sassuolo

Nel 1994 l’album di debutto degli OASIS, “Definitely Maybe”, segna l’inizio di qualcosa che fino a quel momento nella musica non si era mai sentito. Un movimento musicale, culturale e di costume. A trent’anni dal disco che marcò l’inizio del “Britpop” l’Associazione Musicale Avanzi Di Balera Modenesi porta in scena al Teatro Carani di Sassuolo, il giorno 18 ottobre, un omaggio al genere musicale che cambiò il volto della musica inglese negli anni ’90. Lo show, dal titolo “Tonight I’m A Rock’n Roll Star”, ha debuttato il 6 settembre in piazza Calcagnini a Formigine, ottenendo riscontri entusiastici.

Interpretati alla voce dal cantautore sassolese Nicola Ferrari ed eseguiti da una band composta da grandi professionisti del panorama musicale emiliano – Daniele Bagni al basso, Nik Messori alla chitarra, Andrea Belli alle tastiere e Simone Bertoni alla batteria -saranno riproposti i grandi successi di band come Oasis, Blur, Verve, Placebo, Supergrass, Suede e Travis.

La serata è caratterizzata dal titolo “Un sassolese nel Britpop: brani originali e capolavori senza tempo in un viaggio tra passato e futuro”, che richiama l’omaggio a quell’importante movimento musicale ma anche le esecuzioni di musica inedita.

In occasione dell’evento, infatti, Nicola presenterà in anteprima mondiale il suo quarto singolo e il suo primo EP.

Dopo i primi tre singoli “Come back to me”, “Maryline” e “Falling Star” – che hanno ottenuto ottimi riscontri e piazzamenti nelle charts e sulle piattaforme di tutto il mondo – il 25 ottobre uscirà il quarto singolo, Forever There, un brano acoustic rock che parla di un momento personale molto felice dove il protagonista esprime gioia e gratitudine, sperando che quel momento possa durare per sempre.

La canzone apre il primo EP (in uscita l’8 novembre) del cantautore sassolese, progetto che contiene – oltre ai primi quattro singoli – anche due nuovi inediti, “I’m Waiting” e “Glimmer of light” (Etichetta IMC Produzioni Musicali-Radio Rossa Management, distribuzione Virgin Music Group).

I brani inediti saranno eseguiti rigorosamente dal vivo, da Nicola e dalla band.

Francesca Mercury, ideatrice, autrice e regista dello show, condurrà lo spettatore in un viaggio immaginario, che attraverserà l’epoca del Britpop e arriverà ai giorni nostri, con i brani originali di Nicola, la cui produzione musicale trae ispirazione da quei successi senza tempo.

Figura di rilievo nel panorama musicale emiliano, oltre all’attività di producer, talent scout, docente e organizzatrice di eventi, Francesca Mercury è autrice e ideatrice di numerosi spettacoli dedicati alla storia della musica, che hanno ottenuto negli ultimi cinque anni ottimi consensi di pubblico.

Tuttorock, uno dei più importanti siti italiani di informazione musicale, sarà media partner dello show.

NICOLA FERRARI PROJECT – Un sassolese nel Britpop: brani originali e capolavori senza tempo in un viaggio tra passato e futuro

Venerdì 18 ottobre, Teatro Carani, Sassuolo

Info e biglietteria: info@teatrocarani.it – 0536 1878833