Non è Dengue il presunto caso di Mirandola. Revocata la procedura di disinfestazione straordinaria

Il Comune di Mirandola avvisa che il caso sospetto della malattia Dengue trasmessa tramite le punture delle zanzare del genere Aedes albopictus (Zanzara Tigre), segnalato in data 12/10/2024 da parte dell’Azienda USL di Modena non è stato confermato.

In particolare con comunicazione del 13/10/2024 delle ore 20.15 l’Ausl ha revocato l’attivazione della procedura di disinfestazione straordinaria a seguito di ricezione di esito negativo per Dengue dei campioni del sospetto caso segnalato ieri 12/10/2024 in cittadino residente a Mirandola, per cui tutti i trattamenti programmati sono stati bloccati. Visto le alte temperature, si raccomanda ai cittadini di continuare nella lotta contro le zanzare proseguendo fino a fine ottobre le azioni larvicida e di prevenzione a casa propria come: effettuare la pulizia e lo sfalcio dell’erba, continuare la manutenzione del verde, tenere curati gli spazi di proprietà con particolare attenzione, rimuovere ogni deposito d’acqua piovana che possa favorire la formazione di focolai larvali di insetti ematofagi, rimuovere i sottovasi e i contenitori vuoti dal giardino o dal balcone, coprire i bidoni e le cisterne per l’irrigazione dell’orto, non accumulare pneumatici o altri contenitori che possono raccogliere piccole quantità d’acqua, tenere pulite le fontane, non lasciare i giochi e le piscine gonfiabili piene d’acqua, non abbandonare gli annaffiatoi pieni d’acqua, leggere e seguire l’ordinanza comunale.