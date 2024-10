Martedì 15 ottobre al Valli di Reggio Emilia “L’Arte di Marinel Stefanescu”

A pochi mesi dalla scomparsa di Marinel Stefanescu, martedì 15 ottobre 2024 a Reggio Emilia, al Teatro Romolo Valli, alle ore 20,30 il Nuovo Balletto Classico, presenterà lo spettacolo “L’Arte di Marinel Stefanescu”.

L’evento, organizzato per ricordare il primo ballerino noto a livello internazionale, coreografo, fondatore a Reggio Emilia nel 1977 con Liliana Cosi dell’Associazione Balletto Classico e direttore artistico della Compagnia Balletto Classico (sempre con Liliana Cosi), a volte costumista e scenografo, che ha dedicato la propria vita alla danza e all’arte in tutte le sue accezioni, riveste un interesse particolare per la città di Reggio Emilia, definita a più riprese la città della danza. Obiettivo dell’appuntamento è inoltre quello di celebrare la danza e di valorizzare questa arte per nuove visioni e prospettive di sviluppo sia in senso sociale che culturale.

Durante la serata, realizzata in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, verrà, inoltre, consegnato il premio alla carriera ad Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi, direttrice del Teatro dell’Opera di Roma e presidente del Consiglio Superiore dello spettacolo. Saliranno sul palco del Teatro Valli l’étoile Rebecca Bianchi ed il primo ballerino Michele Satriano dell’Opera di Roma, i ballerini solisti Irina Chiriacescu e David Dutu dell’Opera di Bucarest e la Compagnia del Nuovo Balletto Classico, diretta da Rezart Stafa, che porterà in scena alcune delle coreografie del Maestro Stefanescu.

I biglietti sono acquistabili on line su liveticket dalle 12 alle 18 al numero 389 7640472