Il Comandante regionale in visita alle dipendenti tenenze della Guardia di Finanza di Correggio e Guastalla

Nella mattinata di oggi 14 ottobre, il Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita ai militari delle dipendenti Tenenze del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, accompagnato dal Comandante Provinciale, Col. t. ST Filippo Ivan Bixio.

Nel corso delle visite, l’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante della Tenenza di Correggio prima e di Guastalla poi, ha incontrato tutto il personale in forza ai rispettivi Reparti, rivolgendo loro un saluto ed esprimendo il proprio plauso per l’impegno profuso sul territorio a tutela della sicurezza economico-finanziaria e per i risultati conseguiti nei diversificati ambiti operativi della missione istituzionale del Corpo.

L’occasione è stata propizia, inoltre, per rivolgere un augurio di buon lavoro al neo Comandante della Tenenza di Correggio, Lgt. c.s. Salvatore Toscano, in ragione del recente incarico di comando assunto dallo stesso.