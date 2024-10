Giuseppe Giacobazzi inaugura la stagione del Celebrazioni di Bologna

Dopo il successo delle due precedenti stagioni che lo hanno visto protagonista per tredici date tutte esaurite, Giuseppe Giacobazzi, insieme ad Andrea Vasumi, torna al Teatro Celebrazioni di Bologna per il terzo anno consecutivo con la sua Osteria Giacobazzi. Lo spettacolo, che apre la Stagione 2024-2025, è in programma per cinque repliche, a partire da martedì 15 ottobre alle ore 21, a cui si aggiunge – lunedì 23 dicembre – la versione natalizia: Natale in Osteria.

Il Teatro si trasforma nuovamente in una vera e propria osteria con tavoli imbanditi sul palcoscenico, dove siedono alcuni commensali che durante lo show vengono serviti con vino e vettovaglie. Accanto a Giacobazzi e Vasumi – pronti a intrattenere il pubblico con storie, battute e aneddoti – ogni sera sono protagonisti Alberto Caiazza, i Masa con le loro parodie musicali e ospiti a sorpresa.

Gli invitati della prima serata del 15 ottobre sono l’ex divo del cinema per adulti, scrittore e mental coach Franco Trentalance e l’eclettico musicista dalla vena comica e dissacrante Andrea Poltronieri.