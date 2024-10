Rossetto inaugura a Sassuolo e assume le lavoratrici ex Panorama

Sono visibilmente soddisfatti i rappresentanti sindacali di Filcams Cgil Modena e Fisascat Cisl Emila Centrale per il passaggio di circa 35 lavoratrici e lavoratori del negozio ex Panorama nel nuovo ipermercato alimentare Rossetto, inaugurato giovedì all’interno del Centro Commerciale Gemma di Sassuolo.

“Siamo riusciti a traghettare nel punto vendita Rossetto – spiegano Cinzia Pinton (Filcams Cgil) e Domenico Silvano (Fisascat Cisl Emilia Centrale) – tutto il personale di Panorama, negozio in crisi da diversi anni, che ha visto alternanza di periodi di cassa integrazione a procedure di mobilità e quasi il dimezzamento del personale. Sono state mantenute tutte le condizioni in essere maturate negli anni dalle lavoratrici e dai lavoratori, sia in termini di tutele normative che salariali, affinché non si perdesse nulla di quanto faticosamente guadagnato in termini di professionalità, diritti normativi ed economici”.

Nei mesi che hanno preceduto la nuova apertura, si sono svolti svariati incontri tra sindacati e proprietà per discutere soprattutto dell’organizzazione del lavoro anche in vista delle nuove assunzioni che, nel frattempo, l’azienda Rossetto stava introducendo. “Si è attivato un percorso di relazioni sindacali che auspichiamo possano consolidarsi e migliorare nel reciproco rispetto e riconoscimento del ruolo delle Organizzazioni sindacali in quanto rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici” aggiungono Pinton e Silvano.

Il risultato di oggi è figlio anche della solidarietà e dell’impegno che, ad un certo punto, hanno coinvolto non solo lavoratrici e lavoratori, ma tutta la comunità sassolese, che nella “Gemma di Sassuolo” vede non solo un punto di consumo, ma anche di aggregazione e socialità.



“Possiamo testimoniare – proseguono ancora i sindacalisti Filcams e Fisascat – che il giorno dell’inaugurazione di Rossetto diversi sono stati i cittadini che hanno cercato le storiche commesse di Panorama per salutarle, abbracciarle e augurare loro un in bocca al lupo per il nuovo inizio”.

In questi anni non sono poi mancate le istituzioni, le quali, insieme alla cittadinanza, hanno spesso appoggiato il lungo percorso, fatto anche di momenti difficili e di scontri, delle lavoratrici e dei lavoratori, dai presidi alle iniziative di confronto, messi in campo dalle stesse organizzazioni sindacali di Cgil e Cisl per la tenuta occupazionale.

“Negli ultimi anni è stata costante la presenza dei sindacati Filcams Cgil e Fisascat Cisl Emilia Centrale al nostro fianco – affermano i delegati Omar Magnani (Filcams Cgil) e Giancarlo Gravina (Fisascat Cisl Emilia Centrale) – un supporto fatto di confronto, crescita, assemblee e iniziative svolte a qualunque ora del giorno e della notte. La soddisfazione più grande – concludono i delegati sindacali – oltre ad aver salvaguardato il nostro posto di lavoro ed il nostro salario, è stato quello di ricevere la gratitudine dei tanti colleghi che ci hanno contattato per esprimerci soddisfazione per il lavoro sindacale fatto in questi anni e per i risultati ottenuti”.

Dopo questo importante risultato, sarà impegno dei sindacati continuare a monitorare il punto vendita di Sassuolo e le altre realtà commerciali sul territorio con l’invito a lavoratrici e lavoratori a rivolgersi al sindacato per farsi tutelare di fronte a difficoltà o crisi aziendali auspicando che il percorso svolto al Centro Commerciale Gemma possa essere un esempio positivo per gli impegni futuri.