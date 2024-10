Protocollo d’intesa tra l’Arma Carabinieri, Philip Morris e Federazione Tabaccai: ieri un seminario formativo

Ieri sera, presso l’hotel Starhotels Excelsior di Bologna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, la Philip Morris Italia s.r.l. e la Federazione Italiana Tabaccai Bologna, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con l’Arma dei Carabinieri nel 2022 e rinnovato a maggio scorso, hanno dato vita a un seminario formativo, finalizzato al comune obiettivo di sostenere e promuovere la diffusione della cultura della legalità con il coinvolgimento dei gestori delle tabaccherie bolognesi.

All’evento, che ha raccolto numerose adesioni, hanno partecipato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, una rappresentanza dei Comandanti di Compagnia e delle Stazioni dell’Arma che operano sul territorio, il Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai di Bologna, dirigenti della filiera Philip Morris e il direttore dello stabilimento PM di Crespellano. Nel corso della serata sono affrontati vari temi, di estrema attualità, tra cui quello della sicurezza in città e provincia, in relazione al quale i Carabinieri hanno evidenziato le varie attività messe in campo per prevenire e contrastare reati predatori quali furti e rapine ai danni della categoria, allarmata dai recenti fatti di cronaca, e quello della sostenibilità ambientale.