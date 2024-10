Cantiere tram via della Liberazione: da lunedì chiuso, in due tempi, l’incrocio con via Ferrarese per rapidi interventi sui sottoservizi

A fine ottobre è previsto in via della Liberazione l’avvio della seconda fase dei lavori della tranvia, che vedrà lo spostamento del cantiere sull’altro lato della carreggiata senza modifiche all’attuale assetto della viabilità. Prima di procedere a questa operazione sarà però necessario un ultimo intervento di riqualificazione dei sottoservizi all’incrocio con via Ferrarese, con una parziale chiusura dell’inserzione che, per limitare i disagi, verrà attuata in due fasi.

Fase 1

In un primo momento, per un periodo indicativo di tre giorni a partire da lunedì 14 ottobre, i lavori interesseranno la parte est dell’incrocio. I veicoli in arrivo da via della Liberazione potranno continuare a proseguire diritto e a svoltare a destra in via Ferrarese, senza modifiche all’attuale assetto della circolazione. Diversamente, per chi proviene da via Franceschini sarà obbligatorio svoltare a sinistra in direzione via Mazza / piazza dell’Unità (vedi mappa fase 1 allegata).

Fase 2

Conclusa la prima tranche dell’intervento, i lavori si sposteranno sull’altro lato dell’intersezione per un periodo indicativo di circa tre giorni. L’assetto temporaneo di Franceschini resterà invariato, mentre verrà modificata la viabilità di via della Liberazione, dalla quale – con la chiusura del corsello per la svolta a destra – sarà possibile soltanto proseguire dritto in direzione piazza dell’Unità. Allo stesso tempo, la parte di via Ferrarese a nord dell’incrocio subirà un restringimento di carreggiata, che la renderà a senso unico verso il centro. Durante questa fase la carreggiata nord (civici pari) di via Ferrarese tra via della Liberazione e via di Saliceto sarà completamente chiusa al transito veicolare (vedi mappa fase 2 allegata).

Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere, dal momento che l’intervento potrebbe essere fisiologicamente soggetto a variazioni dovute a condizioni climatiche avverse. Informazioni in tempo reale sono disponibili sul sito trambologna.it.