Basta spaccate notturne e furti: Confesercenti Bologna chiede un incontro urgente al Questore

Basta con i Vandali. Basta con le Spaccate Notturne. Basta con i Furti. Basta con i Danni alle attività commerciali. Questa la dura reazione con cui Confesercenti Bologna reagisce alle ennesime spaccate notturne di cui negli ultimi giorni sono state vittime le vetrine di numerosi negozi del centro e della periferia di Bologna. Contro questo fenomeno odioso e distruggente, perpetrato da delinquenti senza scrupoli e impavidi dinanzi ogni tipo di videosorveglianza, Confesercenti Bologna ha chiesto un incontro urgente con il Questore di Bologna.

“Tutti questi episodi – sostiene Confesercenti Bologna – stanno creando enorme preoccupazione tra la categoria dei commercianti, alle prese in questi mesi con i cantieri della Garisenda come del tram. La gente non dorme più. Passa le notti con lo smartphone in mano a controllare e filmare tutti quei soggetti sospetti che, per pochi spiccioli, si abbandonano ad atti vandalici che fruttano loro un magro bottino, ma che creano danni ingenti alle attività commerciali. E questo nonostante i tanti casi risolti dalle Forze dell’Ordine”.

Per uscire da questa impasse Confesercenti ha chiesto un incontro urgente con il Questore idi Bologna. “Con il Questore – sostengono dall’Associazione di via del Commercio Associato 30 – vogliamo confrontarci in modo costruttivo e, come sempre, con la massima collaborazione. E, nello stesso tempo, chiedendo garanzie di maggiore sicurezza per le imprese che operano sotto le Due Torri”.