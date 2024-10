Aggiornamenti in merito alle chiusure previste sulla A1

Sulla A1 Milano-Napoli, sono terminati in anticipo rispetto al programma, i lavori di manutenzione cavalcavia; di conseguenza, è stata annullata l’ultima chiusura in programma del tratto Terre di Canossa Campegine-Parma, verso Milano, prevista dalle 22:00 di questa sera venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 ottobre. Sarà, pertanto, regolarmente aperta l’area di servizio San Martino est.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’installazione di un cantiere, dalle 21:00 di questa sera venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 ottobre, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Terre di Canossa Campegine, al km 124+400; come ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano e immettersi sulla A15 Parma-La Spezia, per poi uscire alla stazione di Parma ovest.