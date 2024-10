Dopo l’annuncio del Premio Pierangelo Bertoli a CLAUDIO BAGLIONI, svelati gli altri premiati dell’11ª edizione del PREMIO PIERANGELO BERTOLI: FILIPPO GRAZIANI, ANDREA MINGARDI e FEDERICO SIRIANNI.

Questa edizione del PREMIO PIERANGELO BERTOLI si terrà l’8, 9 e il 10 novembre al Teatro Carani di Sassuolo (via Giuseppe Mazzini, 28), con tre serate speciali che celebrano il grande cantautore sassolese, condotte da Andrea Barbi. La direzione artistica è affidata ad Alberto Bertoli e Riccardo Benini.

«Dopo tanti anni di duro lavoro posso dire che questo nostro Premio è una creatura rara nel panorama musicale – afferma Alberto Bertoli – Non è solo un festival puro ma è soprattutto vero come sono le persone che ci lavorano. Credo che sia la continuazione naturale di quello che mio padre ha costruito nella sua vita. La cosa più bella però, è che i miei illustrissimi colleghi, lo percepiscano e vengano col cuore in mano. Ovviamente per Pierangelo Bertoli, ma anche noi possiamo dire di fare parte di questa favola e questo mi rende molto orgoglioso. Baglioni è uno dei più grandi artisti italiani ed ha un’umanità e una sensibilità davvero simile a quella di mio padre. Quest’anno è tutto perfetto»

«Sono molto felice che la famiglia Bertoli abbia riposto in me questa fiducia, soprattutto perché il Premio offre ai giovani talenti la possibilità di esibirsi dal vivo, dando loro una piattaforma per esprimere la propria creatività e condividere il loro talento con un pubblico – dichiara Riccardo Benini – A questo si aggiunge la presenza di grandi personaggi che si combinano con i nuovi artisti, rendendo questa edizione indimenticabile».

A FILIPPO GRAZIANI verrà conferito il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – ITALIA D’ORO, per essere un portatore sano della cultura musicale, che dal padre Ivan arriva fino ai giorni nostri grazie al suo talento. Interprete e cantautore autentico, vincitore della Targa Tenco nel 2014, racconta il nostro Paese con uno sguardo critico e originale. Così come Ivan faceva in “Maledette Malelingue”, Filippo ha fatto lo stesso con la canzone “Le cose belle”, presentata al Festival di Sanremo.

ANDREA MINGARDI riceverà il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – A MUSO DURO, per essere un cantautore e scrittore italiano che, nella composizione dei suoi brani, spazia tra vari generi musicali, dal rock al blues. Con la sua voce “black”, ha firmato canzoni di successo per artisti come Mina, Adriano Celentano, gli Stadio e molti altri, oltre che per se stesso. Artista poliedrico, che nella sua carriera ha saputo toccare anche le corde della comicità, è stato forse “sottovalutato” dai critici musicali, ma ha proseguito il suo percorso con grande successo, senza mai scendere a compromessi.

Infine, a FEDERICO SIRIANNI sarà consegnato il PREMIO PIERANGELO BERTOLI – PER DIRTI T’AMO per essere un cantautore raffinato, vincitore in passato del Premio Recanati della Critica, del Premio Bindi e del Premio Lunezia. È autore musicale e attore per il Teatro della Tosse di Genova. Sempre in movimento con numerosi progetti live, in una sorta di “never ending tour” attraverso tutta Italia, ha collaborato anche con realtà esterne all’ambito musicale, come il poeta Guido Catalano e il trasformista Arturo Brachetti.

A questi si aggiunge il già annunciato PREMIO PIERANGELO BERTOLI a CLAUDIO BAGLIONI con la seguente motivazione:

«Sessant’anni di carriera, che si devono ad una ricerca ispirata, sia nei testi che nelle musiche, tanto da rendere i suoi lavori altamente poetici e intensi. Claudio Baglioni è un cantautore amato da un pubblico intergenerazionale, con importanti valori etici, umani, civili e sociali, come l’ideazione di “O’ Scia’” da tutti riconosciuta la più importante manifestazione a sfondo sociale del nostro paese, tenutasi a Lampedusa per diversi anni. Ha cantato l’Amore, i Diritti Civili, la Libertà, l’integrazione, facendolo sempre A muso duro, come quando nel 2012 fu il promotore del primo tributo a Pierangelo Bertoli, volendo far diventare la canzone di Pierangelo un inno corale, interpretato dai più grandi Artisti italiani nella manifestazione “Italia Loves Emilia” per raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate».

L’8 novembre, alle ore 21.00 nel corso della prima serata del Premio, verrà premiato Claudio Baglioni e, durante la serata, si esibiranno gli 8 finalisti della sezione “Nuovi Cantautori”, accompagnati dalla band diretta da Marco Dieci, selezionati tra centinaia di candidati: RNG da Genova con il brano “Vorrei”, MMARA da Milano con “La Voce Fa Male”, GIACOMO ROSSETTI da Firenze con “Siena Non Ride Più”, BRIGIDA da Chieti con “La La Land”, MARCO GERMANOTTA da Messina con il brano “Fai Davvero Come Vuoi”, XGIOVE da Fermo con “Trattato (Dimmi Che Non Hai Smesso)”, EMANUELE DABBONO da Savona con il brano “Oversize”, LUCA FOL da Rimini con il brano “Estinguiamoci”.

I nuovi cantautori e Alberto Bertoli saranno accompagnati dalla band composta dai musicisti di Pierangelo Bertoli che vede Marco Dieci al pianoforte e chitarra, Moreno Bartolacelli alle tastiere, Guido Pelati alle chitarre, Alessandro Maria Ferrari al basso, Marco Bolgiani alla batteria e dalla voce di Giulia Bellei per i cori.

Il giorno seguente, sabato 9 novembre alle ore 21.00, al Teatro Carani di Sassuolo, Filippo Graziani riceverà il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro” durante lo spettacolo “Il Pescatore Pigro 2024“, nel quale si esibirà in un duetto con Alberto Bertoli. Il titolo dello show unisce i nomi di due indimenticabili canzoni di Pierangelo Bertoli e Ivan Graziani, che verranno interpretate da Alberto e Filippo, accompagnati dalla band.

Nel corso della stessa serata gli 8 NUOVI CANTAUTORI si esibiranno nuovamente per aggiudicarsi il PREMIO PIERANGELO BERTOLI che consiste in un riconoscimento in denaro pari a € 5.000,00 oltre a Borse di studio conferite da ACEP/UNEMIA e il vincitore avrà l’opportunità di partecipare a manifestazioni di prestigio collaterali che si svolgeranno in Italia nel corso del 2025.

Al termine delle esibizioni sarà assegnata anche la Targa Michele Merlo, conferita a uno dei Nuovi Cantautori per il miglior testo, che consiste in un premio in denaro di € 1.000. Il vincitore renderà omaggio a Michele Merlo interpretando un brano del giovane cantautore scomparso.

Domenica 10 novembre alle ore 21.00, sempre al Teatro Carani, saranno invece assegnati i seguenti riconoscimenti: Premio Pierangelo Bertoli “A Muso duro” ad Andrea Mingardi e Premio Pierangelo Bertoli “Per dirti t’amo” a Federico Sirianni, nel corso dello spettacolo “Premio Bertoli incontra Sassuolo” con la partecipazione dei giovani cantanti della Sonus Academy.

Il valore artistico di Pierangelo Bertoli è tale da motivare la nascita di un concorso che intende premiare i cantautori che, proprio come ha fatto Pierangelo, siano capaci di arrivare al cuore della gente attraverso i contenuti dei loro testi, l’impegno sociale e la capacità di distinguersi rispetto alle tendenze di pensiero e di moda attuali.

I biglietti per le 3 serate del Premio Pierangelo Bertoli sono acquistabili su vivaticket.com (https://bit.ly/3ZYe7vf) o presso la biglietteria del Teatro Carani, in via G. Mazzini 28 a Sassuolo (martedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 19.30). Per informazioni contattare il numero 0536 1878833.