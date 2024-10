Reggio Emilia aderisce alla campagna informativa “Io non rischio 2024” sulla prevenzione delle calamità naturali

Domenica 13 ottobre, il Comune di Reggio Emilia aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” sui rischi durante emergenze come terremoti, alluvioni, maremoti, rischi vulcanici e incendi boschivi.

Il punto informativo sarà allestito in piazza Martiri del 7 Luglio, il servizio di Polizia locale e Protezione civile di Reggio Emilia e l’associazione di protezione civile “Gruppo Volontari Città del Tricolore Odv” saranno a disposizione della cittadinanza per consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi in caso di calamità. All’iniziativa parteciperanno anche classi delle scuole primarie. Durante la giornata saranno visibili anche mezzi ed attrezzature di soccorso, utilizzati dai Vigili del Fuoco insieme con i volontari di protezione civile.

“Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione civile con Anpas (Associazione nazionale Pubbliche assistenze), Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro internazionale in Monitoraggio ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci, Associazione nazionale Comuni italiani.