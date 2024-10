Il paleoantropologo Giorgio Manzi ospite in Biblioteca a Sant’Ilario d’Enza

Sabato 12 ottobre (ore 18.30) presentazione in Biblioteca a Sant’Ilario d’Enza del libro “Antenati. Lucy e altri racconti del tempo profondo” (Il Mulino) con l’autore Giorgio Manzi, celebre paleoantropologo, professore ordinario alla Sapienza Università di Roma e membro dell’Accademia dei Lincei. Conduce l’incontro il prof. Luigi Sandrino Marra, docente di Demoetnoantropologia (Università di Parma).

Ancora una volta Giorgio Manzi ci regala un racconto avvincente, per spiegarci da un lato come la scienza sia in grado di ricostruire e interpretare la nostra storia nel tempo profondo e, dall’altro, come questo racconto consenta di comprendere meglio chi siamo e quale sia il nostro posto nella natura. Così incontriamo i protagonisti di un lontanissimo passato, messi a confronto con quelli del presente e del futuro. Ispirato da Richard Dawkins («Il gene egoista», 1976), Manzi immagina che figure aliene sbarchino sulla Terra per valutare se gli abitanti del nostro pianeta abbiano consapevolezza di sé e delle proprie origini, in base a un unico parametro: aver compreso il fenomeno dell’evoluzione. Le risposte vengono da alcuni manoscritti rinvenuti fra macerie pericolanti, nei quali compaiono il piccolo scheletro di australopiteco che tutti conosciamo come Lucy, e poi il ragazzo del Turkana, gli «hobbit» dell’isola di Flores, l’uomo di Ceprano, i Neanderthal del Circeo e di Altamura, la mummia rinvenuta fra i ghiacci in Tirolo.

Si tratta del primo evento, a ingresso libero e con il patrocinio dell’Università di Parma, della rassegna: “La storia prima della storia: uomo, natura, civiltà alle origini” promossa dall’Amministrazione Comunale con il sostegno di Cassa Padana BCC. L’iniziativa fa parte anche del programma della Fiera d’Autunno (12-13 ottobre).

Giorgio Manzi, direttore della Missione paleoantropologica in Tanzania patrocinata dal MAECI, membro del Comitato Scientifico della Scuola di Paleoantropologia e Vicepresidente dell’Associazione Antropologica Italiana, è stato Segretario Generale dell’Istituto Italiano di Paleontologia Umana (1999-2006), Direttore del Polo museale Sapienza (2012-2018), Direttore del Museo di Antropologia G. Sergi (2004-2021). Ha vinto il Premio internazionale F. Frassetto per l’Antropologia fisica. La produzione scientifica, con oltre 200 pubblicazioni, riguarda l’ evoluzione umana, la morfologia ecologica e la biologia di popolazioni umane antiche. Noto come divulgatore scientifico, collabora con quotidiani, periodici, radio e TV. Fra i suoi libri: “Il grande racconto dell’evoluzione umana”, “Ultime notizie sull’evoluzione umana”, “L’ultimo Neanderthal racconta: storie prima della Storia”.

Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 672154.