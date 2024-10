Area sosta camper “Matildica” pienamente operativa a Vezzano

Dopo l’installazione la scorsa primavera della “colonnina per la riparazione delle e-bike”, l’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo è intervenuta per riportare alla piena operatività l’Area sosta camper “Matildica” del parcheggio della Pinetina nella quale problemi d’impiantistica non consentivano da qualche tempo l’utilizzo di corrente elettrica.

Con i lavori di ripristino della fornitura si è anche provveduto all’installazione di una nuova colonnina per il pagamento a tempo della corrente elettrica.

“L’Amministrazione Comunale ha a cuore la cura della vocazione turistica del nostro territorio, considerate le sue notevoli qualità paesaggistiche e l’ubicazione che lo rende porta di accesso al nostro appennino – ha dichiarato l’Assessore al Territorio e Ambiente Mauro Lugarini. – L’area per la sosta di camper e roulotte è quindi di nuovo pienamente fruibile. La decisione di passare ad una fornitura di corrente elettrica a pagamento ha l’intento di preservare il servizio di recettività ed evitare utilizzi abusivi dell’area, divenuti negli ultimi tempi sempre più frequenti”.

L’accesso alle piazzole dell’Area sosta camper “Matildica” è h 24, 7 giorni su 7, con servizi di carico acqua e scarico liquami gratuiti mentre l’erogazione di corrente elettrica si ottiene inserendo monete nell’apposita colonnina con tariffa di € 0,50 per 30 minuti.