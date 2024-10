Debutto a Modena “Il Coni in piazza – C’è uno sport per tutti”

Otto ore per provare tutto, ma proprio tutto lo sport modenese. E’ la proposta che il CONI dell’Emilia Romagna e Modenamoremio, in collaborazione con ACI MODENA con un progetto sulla sicurezza stradale, ITALIA DEI GIOCHI per la promozione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, e CIP offrono alla città, domenica 13 ottobre, per la prima edizione di “Il CONI in piazza!”.

Partendo dalla esposizione della coppa del Trofeo CONI vinta dai ragazzi della regione nei giorni scorsi in Sicilia, domenica dalle 10 alle 18, sei piazze del centro di Modena (Piazza Roma, Piazza Mazzini, Piazza Matteotti, Piazza Grande, Piazza XX Settembre, Piazzale Redecocca) ospiteranno nove Federazioni, otto società sportive del territorio e due enti di promozione, CSI e UISP.

Si potranno provare una quarantina di discipline sportive tra quelle più tradizionali, ad esempio baseball, ciclismo, ginnastica e danza, a quelle più curiose come volo a vela, laser run, danza aerea, bocce, pallamano o crossfit.

Molto particolare la proposta della federazione Dama, che ospiterà l’”Associazione Aps La scacchiera di Onnon” che da Cesena porterà una scacchiera gigante per partite a grandezza naturale e con personaggi veri.

“Siamo appena tornati dalla Sicilia con l’entusiasmo dei nostri 205 ragazzi che ci hanno fatto vincere per la prima volta il trofeo CONI – ha detto il presidente del CONI Emilia Romagna Andrea Dondi – Questa sarà l’occasione per provare gratuitamente tante discipline che vengono svolte regolarmente da Società Modenesi. Ringrazio il direttore di “Modenamoremio” Angelo Giovannini per la collaborazione fattiva e tutti coloro che si sono messi in gioco e hanno creduto in questa giornata promozionale. E’ solo grazie al gioco di squadra che è possibile smussare gli angoli delle differenze per cogliere i tanti punti in comune che ci portano a vivere ogni giorno i tanti valori dello sport. Invitiamo davvero tutti, giovani e meno giovani, a essere protagonisti di questa manifestazione per divertirsi insieme, e poter salutare la stagione sportiva iniziata da poche settimane”.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Modena e il sostegno della Camera di Commercio e vedrà la partecipazione all’iniziativa anche di Italia dei Giochi, società che promuove le Olimpiadi Milano Cortina 2026, CIP (Comitato Paralimpico) Emilia-Romagna e UNIMORE-CUS Modena.