Gattatico: in arrivo le lettere sul passaggio a tariffa corrispettiva puntuale

Il Comune di Gattatico, in ottemperanza alle normative vigenti e in adeguamento a quanto già fatto in altri Comuni della Provincia di Reggio, ha disposto la trasformazione della raccolta rifiuti porta-a-porta con conseguente passaggio della Tari in Tariffa Corrispettiva Puntuale dal 1° gennaio 2025. La Tariffazione Corrispettiva Puntuale è un nuovo sistema di calcolo che premierà i comportamenti virtuosi di chi produce meno rifiuti indifferenziati.

In questi giorni le utenze di Gattatico riceveranno una lettera accompagnata da un pieghevole esplicativo. Nella lettera i cittadini e le aziende sono invitate agli incontri pubblici durante i quali verrà spiegata la nuova modalità di raccolta e di fatturazione; gli incontri si terranno:

mercoledì 16 ottobre 2024 ore 18.30 presso la Sala Civica in Piazza Tannetum, Loc. Taneto;

mercoledì 16 ottobre 2024 ore 21.00 presso la Sala Polivalente, via Cicalini 14, Loc. Praticello;

giovedì 17 ottobre 2024 ore 15.00 presso la Sala Polivalente in occasione dell’Università del Tempo Libero.

In vista di questo cambiamento, a partire dal 21 ottobre 2024, tutte le famiglie e le imprese riceveranno la visita degli Informatori Iren, identificabili da una pettorina gialla e da un tesserino di riconoscimento nominativo. Per richieste e informazioni sulla raccolta dei rifiuti o segnalazioni ambientali, è possibile utilizzare l’app Iren Ambiente, il sito servizi.irenambiente.it o telefonare gratuitamente al Servizio Customer Care Ambientale 800 212607 (attivo dal lunedì al venerdì 8.00/18.00 e il sabato 8.00/13.00).

Inoltre, è possibile regolarizzare la propria posizione Tari attraverso l’App Iren You oppure contattando il numero verde 800-969696; in alternativa scrivere a servizioclientitari@gruppoiren.it oppure recarsi agli sportelli Iren presenti sul territorio: