Carpi, studente si ferisce cadendo da una finestra del Fanti

Oggi intorno alle 12:00 uno studente del Liceo Fanti di Carpi è rimasto ferito agli arti inferiori dopo una caduta da una finestra dello stabile. Elitrasportato all’Ospedale di Baggiovara, il giovane non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.