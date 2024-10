Bologna: in strada in preda alle allucinazioni, trovato con 36 kg di cocaina e 70mila euro

Intervenuti in soccorso di una persona che in stato confusionale gridava in strada, polizia e carabinieri hanno poi scoperto che il giovane, alterato perché sotto l’effetto di stupefacenti, nascondeva un vero deposito di droga: 36 chili di cocaina, oltre a circa 70mila euro in contanti. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’uomo, un 26enne albanese con precedenti alle spalle.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe cominciato ieri verso le 11 quando il giovane è stato visto vagare in strada lungo via Cavalieri Ducati in preda ad allucinazioni: testimoni hanno raccontato che urlava di essere inseguito da un drago. Il comandante provinciale dell’Arma che si è trovato a transitare sul posto, ha dato l’allarme. Carabinieri e Polizia sono arrivati assieme al 118.

Il giovane avrebbe condotto gli operatori fino al suo alloggio, in un B&B lungo la stessa via, dove le forze dell’ordine hanno trovato, oltre a qualche bustina di droga sparsa per casa, una serie di sacchi con dentro 36 kg di cocaina, oltre a denaro per 70mila euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Sedato dai sanitari del 118, l’uomo è stato accompagnato in ospedale. Sarà arrestato per il possesso dello stupefacente, mentre le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna e degli agenti del commissariato di Polizia Santa Viola proseguono, anche per ricostruire in quale ambito l’uomo portasse avanti tale traffico.