Aggredito e accoltellato in centro a Reggio Emilia: quattro persone denunciate dai carabinieri

Stava camminando a piedi nei pressi di Piazza del Monte a Reggio Emilia quando, senza alcun apparente motivo, veniva improvvisamente accerchiato e aggredito da 4 persone le quali, oltre a percuoterlo con violenza, lo attingevano a spalle e schiena con due coltelli. Dal pronto soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia la vittima veniva dimessa con una prognosi di 10 giorni. Successivamente presentava denuncia presso i militari di Corso Cairoli, i quali a seguito di approfondite indagini, risalivano ai presunti autori della violenza. Per questo grave fatto, avvenuto all’inizio del mese di agosto, i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale hanno denunciato alla Procura quattro ragazzi di età compresa fra i 24 e i 28 anni, stranieri e senza fissa dimora.

Secondo una ricostruzione dell’accaduto la vittima, intenta a fare una passeggiata in centro, giunta nei pressi di Piazza del Monte veniva improvvisamente accerchiata e aggredita da alcune persone le quali, oltre a percuotere l’uomo con violenza, con l’ausilio di due coltelli gli procuravano ferite su spalle e schiena. Alcuni passanti, notando l’aggressione in atto, contattavano nell’immediato il 112 che inviava sul posto la pattuglia della sezione radiomobile. La vittima veniva poi trasportata presso il pronto soccorso di Reggio Emilia per le cure del caso, venendo dimessa con 10 giorni di prognosi. Successivamente si recava presso gli uffici di Corso Cairoli per formalizzare la denuncia, fornendo le generalità di uno degli aggressori. Un importante dato quello fornito dalla vittima che vedeva i carabinieri della sezione radiomobile indirizzare le attenzioni investigative sulla cerchia delle frequentazioni del presunto responsabile.

Al riguardo i carabinieri, al fine di giungere ad una completa identificazione degli altri presunti correi, predisponevano un apposito fascicolo fotografico contenente anche le immagini di amici dell’uomo identificato, sottoponendo la vittima ad apposita seduta di individuazione fotografica a seguito della quale riconosceva i suoi aggressori. Le risultanze investigative permettevano di risalire ai 4 presunti aggressori, che venivano denunciati con l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.