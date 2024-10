L’impatto delle piattaforme digitali sull’industria discografica: libertà di scelta o omologazione dei contenuti?

Il nono appuntamento della rassegna OBLIQUA – sguardi laterali sull’innovazione in programma domani martedì 8 ottobre alle 18 è dedicato ad approfondire l’impatto delle piattaforme digitali sull’industria discografica e il loro ruolo nei processi culturali contemporanei, sotto la guida di professionisti che, da prospettive diverse, lavorano nella filiera musicale.

L’evento sarà un’occasione sia per riflettere su come i servizi di streaming, attraverso l’uso di algoritmi, influenzano la varietà e l’innovazione culturale, sia per cercare di rispondere a un importante interrogativo: se le piattaforme digitali musicali contribuiscano a una maggiore diversificazione e libertà di scelta o, al contrario, favoriscano la diffusione di contenuti omologati e incoraggino pratiche di consumo rapide e superficiali.

Intervengono:

Massimiliano Raffa, sociologo dei processi culturali e comunicativi e attualmente assegnista di ricerca presso l’Università dell’Insubria. Si occupa principalmente di popular music, di studi critici sui media digitali e di produzione e consumo culturale ed è autore del libro “Poptimism. Media algoritmici e crisi della popular music” (Meltemi, 2024);

Emanuela Teodora Russo, avvocata specializzata in Diritto della Musica e dello Spettacolo, è legale di fiducia di società discografiche, editoriali, di management artistico e di spettacolo, oltre che di artisti di vario genere. Da anni collabora attivamente con Note Legali, la più rappresentativa associazione di musicisti in Italia in qualità di consulente legale, formatrice e redattrice di articoli;

Emiliano Colasanti, discografico, fondatore dell’etichetta 42 Records e giornalista musicale;

Deda aka Katzuma: produttore musicale e tra gli esponenti principali dell’hip hop italiano old school, ha legato il proprio nome a personaggi e formazioni quali Isola Posse All Stars, Sangue Misto e Merda & melma.

Introduce e modera Nicholas David Altea, giornalista e social media manager. Gestisce e coordina le piattaforme social di Wired Italia. È giornalista musicale e si occupa anche di cultura pop e sottoculture alternative, tecnologia, cinema e sport. Head of web content ed editor del sito del magazine Rumore e co-direttore artistico della rassegna Futura Rumore.

Ingresso libero. L’evento si terrà presso la sede di BIS, in Piazza Liber Paradisus 14, Bologna.

Gli appuntamenti della rassegna continueranno fino alla fine di novembre 2024.

Per informazioni e programma aggiornato su www.bolognainnovationsquare.it

OBLIQUA è un progetto di BIS – Bologna Innovation Square, Città metropolitana e Comune di Bologna, realizzato con il supporto organizzativo di baumhaus che vuole proporre un punto di vista inedito su alcune delle tematiche più rilevanti per la trasformazione dell’economia e del lavoro. La piattaforma BIS è uno spazio aperto che vuole favorire le sinergie tra imprese, istituzioni e realtà dell’innovazione del territorio metropolitano affinché, dal lavoro comune, si sviluppino progettualità condivise, in una logica di open innovation, che possano rafforzare l’innovazione dell’intero sistema economico. I suoi principali ambiti di intervento sono quattro: Impatto del Tecnopolo e digitalizzazione, Innovazione per la transizione ecologica, Attrazione e retention di talenti, Nuova imprenditoria.