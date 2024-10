“La promozione del vino nell’era della rivoluzione AI”: martedì 8 ottobre un evento Lapam Confartigianato a Bomporto

Uno dei prodotti tipici del territorio, sia locale che nazionale, nell’epoca della rivoluzione digitale: come promuovere il vino al giorno d’oggi? Se ne parlerà durante un’iniziativa organizzata da Lapam Confartigianato dal titolo: “La promozione del vino nell’era della rivoluzione AI“.

L’appuntamento è in programma per martedì 8 ottobre, a partire dalle ore 18, presso la Cantina Divinja di Bomporto in Via Verdeta 1. Ospite dell’evento Andrea Gori, il “Sommelier Informatico”, con cui si proverà a capire come sfruttare i potenti strumenti comunicativi a disposizione oggigiorno per aumentare le conoscenze e la promozione di uno dei prodotti di eccellenza delle nostre terre qual è il vino.

L’iniziativa è gratuita: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.