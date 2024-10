Correggio: individuato e denunciato ladro seriale

Per più di tre mesi, in maniera continuata, ed in orario notturno fra le ore 3 e le ore 6, si sarebbe reso responsabile di numerosi furti in abitazioni, su veicoli in sosta, violazioni di domicilio, prelievi fraudolenti. Il 34enne, presunto responsabile di una serie reiterata di colpi, avrebbe agito sempre da solo, nell’ambito del comune di Correggio.

A seguito delle denunce presentate dalle plurime vittime, i militari correggessi avviavano una meticolosa attività di indagine, conclusasi con l’acquisizione di presunti elementi di responsabilità nei confronti del 34enne. Per questi motivi con l’accusa di furto in abitazione, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, invasione di terreni ed edifici, violazione di domicilio, ricettazione i Carabinieri della stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 34enne straniero. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Le indagini svolte dai militari di Correggio, partivano in primis, dai plurimi interventi svolti presso le abitazioni in cui venivano commessi i furti, in cui venivano acquisite preziose dichiarazioni testimoniali. Successivamente, a seguito delle denunce di furto presentate dalle vittime presso la stazione, confluivano una congrua raccolta di elementi indiziari. I miliari avevano modo di appurare che il presunto ladro agiva sempre da solo e per lo più in orario notturno tra le ore 3 e le ore 6. L’uomo dopo essersi introdotto nelle aree cortilive delle abitazioni che aveva preso di mira, asportava denaro, carte di credito, biciclette, attrezzi da giardino ed oggetti vari sigarette, occhiali da sole, carte di credito dall’interno dei veicoli ivi parcheggiati, dai garage, cantine o locali di deposito ed in alcune occasioni anche all’interno delle abitazioni, dalle quali asportava qualunque oggetto di valore e derrate alimentari, riuscendo talvolta a prelevare denaro tramite le carte di credito asportate. Una ventina sarebbero i colpi che, stando alle indagini dei carabinieri correggesi, sarebbero imputabili al presunto ladro. Le approfondite e meticolose indagini svolte dai militari della stazione di Correggio, supportate anche da dichiarazioni testimoniali, e dall’individuazione fotografica a cui sono state sottoposte le vittime, consentivano ai carabinieri di Correggio di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato, fra l’altro già noto ai militari per reati specifici, pertanto, a carico del 34 enne, venivano acquisiti presunti elementi di responsabilità in ordine ai citati riferimenti normativi violati per la cui ipotesi veniva denunciato alla procura reggiana.