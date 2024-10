Daspo per un extracomunitario sorpreso a bivaccare presso la sala d’attesa della stazione a Mirandola

Martedì 1 ottobre, durante un controllo di routine presso la Stazione dei Treni di Cividale, la Polizia Locale di Mirandola – supportata dall’unità cinofila – ha individuato un individuo intento a bivaccare nella sala d’attesa.

Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno redatto un verbale di allontanamento dal territorio comunale per l’individuo, un cittadino di nazionalità marocchina, che è stato rilasciato dopo le verifiche di rito.

“E’ ora di iniziare a riportare ordine e sicurezza in tutti gli spazi pubblici del nostro territorio comunale, soprattutto quelli più frequentati da giovani e visitatori – precisa l’Assessore Marco Donnarumma – A Mirandola non c’è più spazio per chi non rispetta il territorio e i suoi luoghi, continuando a farne un uso improprio”.