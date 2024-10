Il MasterSport di Unimore tra i migliori programmi di formazione sportiva

Il MasterSport, organizzato dalle Università di Modena e Reggio Emilia e dall’Università di San Marino, si conferma tra i migliori percorsi formativi internazionali nel management sportivo. Nell’edizione 2024 della classifica dei migliori programmi di formazione post-laurea stilata da SportBusiness, infatti, il Master si è posizionato al secondo posto in Europa e al settimo nel mondo.

Questa classifica è uno dei riferimenti più importanti per valutare i migliori programmi post-laurea nel settore dello sport management. I criteri di valutazione si basano su vari fattori, tra cui l’inserimento professionale dei diplomati, il supporto al loro avanzamento di carriera, la qualità della didattica, il networking con professionisti e la soddisfazione espressa dagli studenti.

Nella classifica mondiale, il MasterSport si è posizionato al settimo posto, dietro a istituzioni di primo piano come la University of Massachusetts Amherst, North Carolina University e Ohio University, tutte realtà statunitensi che tradizionalmente dominano le prime posizioni. Nonostante questa predominanza americana, il MasterSport ha consolidato la sua posizione come il miglior corso italiano nel settore del management sportivo.

A livello europeo, il MasterSport ha ottenuto il secondo posto, superato solo dal Master FIFA del CIES; un piazzamento che è un traguardo importante e per nulla scontato, considerando la competitività crescente dei programmi formativi nel campo dello sport business. La classifica SportBusiness, infatti, ha sottolineato l’efficacia del programma nel preparare gli studenti a ruoli di leadership, sia in ambito gestionale che organizzativo.

Il MasterSport, attivo dal 1996, ha formato negli anni centinaia di professionisti che oggi ricoprono posizioni di rilievo in importanti organizzazioni sportive, sia a livello nazionale che internazionale. Il programma prevede la partecipazione di un numero ristretto di studenti, circa 25 per ogni edizione, selezionati attraverso un processo rigoroso che mira a garantire un’elevata qualità del gruppo di partecipanti. Questa formula, insieme alla collaborazione con docenti universitari e professionisti del settore, permette agli studenti di usufruire di un’esperienza formativa altamente personalizzata e di confrontarsi direttamente con le sfide reali del mondo sportivo.

La classifica di SportBusiness ha messo in luce anche la qualità del corpo docente e l’attenzione rivolta alle esigenze del mercato del lavoro. Gli studenti del MasterSport beneficiano di una rete di contatti costruita negli anni, che include aziende, club sportivi e federazioni nazionali e internazionali. Un network che è un vero e proprio ponte verso il mondo del lavoro, in grado di offrire agli studenti opportunità di stage e collaborazioni con realtà di primo piano nel settore.

Il master si caratterizza anche per il costante aggiornamento dei contenuti didattici, con l’introduzione di nuovi moduli che rispondono alle problematiche più attuali del mondo dello sport. Tra le novità più recenti, il modulo di Diritto del Lavoro Sportivo, sviluppato in collaborazione con esperti giuristi del settore, e il corso su Sport, Etica e Integrazione.

“Sono molto soddisfatto di questo piazzamento – afferma il Prof. Tommaso Fabbri, (foto) Direttore del Master e del Dipartimento di Economia Marco Biagi – sia perché aumenta la visibilità di Unimore nel panorama internazionale dell’alta formazione, sia perché attesta la qualità dello sforzo e la crescente attenzione che Unimore sta indirizzando verso lo sport, inteso come fondamentale veicolo di sviluppo umano e professionale per i propri studenti, e come fondamentale vettore di sviluppo economico e di coesione sociale per l’ecosistema territoriale”.

Nel quadro di un impegno continuo volto a formare figure professionali altamente qualificate nel settore sportivo, il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” ha contribuito alla realizzazione del corso IFTS “Tecnico per il management di organizzazioni sportive e impianti”. Promosso dall’ente di formazione Zenit di Formigine come capofila, il percorso teorico-pratico di 800 ore, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, partirà questo autunno e mira a potenziare ulteriormente l’offerta formativa a beneficio del settore sportivo territoriale.

“Abbiamo avuto un grande riconoscimento – sottolinea la Prof.ssa Isabella Morlini, Delegata allo Sport di Unimore – per l’impegno profuso a strutturare un master che ogni anno sia in grado di rispondere prontamente alle esigenze di formazione in un ambito, quello sportivo, caratterizzato da grande dinamismo e dall’apertura di scenari innovativi e prospettive inedite. Anche il corso di formazione IFTS, unico in regione, ha come obiettivo quello di creare le nuove figure e i nuovi profili professionali fortemente richiesti in ambito sportivo e, in particolare, nella nostra regione”.