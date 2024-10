Rapina, droga e violazione della sorveglianza speciale: due giovani reggiani nei guai

Era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno presso il proprio domicilio nel comune di Bibbiano, con prescrizione di non allontanarsi dalla dimora dalle ore 21:00 fino alle ore 07:30 senza preventivo avviso all’autorità preposta al controllo. Lui, 27enne del posto, non solo ha violato in maniera reiterata la misura, fuoriuscendo da casa e trascorrendo la notte altrove, ma si sarebbe reso responsabile, in concorso con un 21enne di Montecchio Emilia, anche di un’efferata rapina ai danni di un ragazzo, colpito violentemente con diversi pugni al volto per essere derubato del suo telefono cellulare.

Il 21enne è finito nei guai anche per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione porto abusivo di munizioni per il possesso di alcuni grammi di cocaina e alcuni di hascisc, una patente rubata e una munizione cal. 360. Per questi fatti i due ragazzi sono stati denunciati alla Procura reggiana che, concordando con le risultanze investigative dei carabinieri, otteneva una misura cautelare dal Tribunale di Reggio Emilia a carico dei due indagati. Il 27enne veniva raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, il 21enne dalla misura non custodiale dell’allontanamento dal domicilio e dall’obbligo di presentazione alla P.G.: misure eseguiti ieri dai carabinieri.

Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

La rapina, di cui i due sono accusati in concorso era avvenuta il 7 maggio scorso nei pressi del Parco Enza di Montecchio Emilia. In tale occasione un 34enne che si era recato a parco per acquistare stupefacente, sarebbe stato aggredito dai due che dopo averlo preso a pugni gli sottraevano il cellulare dileguandosi. Quindi le indagini dei carabinieri che hanno consentito di risalire ai presunti autori oggi colpiti dall’odierna misura cautelare. Relativamente agli altri capi d’imputazione, fermo restando le reiterate violazione alla misura dell’obbligo di soggiorno accertate a carico del 27enne negli ultimi mesi, l’11 settembre scorso, intorno alle ore 23:00, il sorvegliato con obbligo di soggiorno nel Comune di Bibbiano veniva sorpreso nell’abitazione del 21enne a Montecchio Emilia e per questo arrestato; il 21enne veniva invece denunciato per essere stato trovato con alcune dosi di cocaina e hascisc che deteneva ai fini di spaccio, una patente rubata e un proiettile calibro 360: tutto sequestrato.