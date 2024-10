A Ozzano dell’Emilia è arrivato lo Spazzino di Quartiere

Avvio del servizio “Spazzino di Quartiere” e progressiva sostituzione dei cestini con nuovi contenitori: a Ozzano dell’Emilia sono arrivate queste due novità in materia ambientale, la prima con l’obiettivo di risolvere rapidamente eventuali criticità legate a piccoli abbandoni o pulizie urgenti, la seconda per contrastare i conferimenti scorretti dei rifiuti domestici.

Lo Spazzino di Quartiere è un’integrazione dei servizi, richiesta dal Comune di Ozzano, curata da Hera che a livello operativo si avvale della collaborazione della Cooperativa sociale La Fraternità, attiva da oltre vent’anni su tutto il territorio metropolitana con la missione di offrire un’opportunità di lavoro alle persone a rischio emarginazione. La Cooperativa sociale La Fraternità, a Ozzano, si occupa della gestione dei rifiuti insieme a Hera e a Brodolini.

Con l’arrivo dello Spazzino di Quartiere salgono a sei gli operatori in servizio sullo spazzamento a Ozzano: un servizio fondamentale, che nel territorio copre già 1.100 chilometri all’anno con la spazzatrice e circa 4.290 chilometri a piedi con la scopa manuale. Lo Spazzino di Quartiere diventa strumento utile non solo per migliorare il decoro ma anche come presidio e contatto diretto con i cittadini: munito di automezzo, è in servizio tre volte alla settimana per coprire progressivamente tutto il territorio comunale di Ozzano. Gli Spazzini di Quartiere si distinguono dagli altri operatori per i mezzi utilizzati e per le divise che li rendono immediatamente e facilmente riconoscibili da parte dei cittadini.

Per quanto riguarda i cestini dei rifiuti, sono 372 in tutto quelli collocati attualmente sul territorio di Ozzano e con la nuova organizzazione del servizio, sempre richiesta dal Comune, la frequenza di svuotamento raddoppierà, passando da una a due volte la settimana. Da metà settembre scorso, inoltre, è stata avviata anche una progressiva sostituzione di tutti i cestini partendo da quelli rotti o usurati dal tempo. I nuovi contenitori hanno un design semplice studiato in modo tale da non permettere l’abbandono di sacchetti domestici e scoraggiare gli animali che spesso rovistano nei cestini e tirano fuori la spazzatura.

“Implementiamo questo nuovo servizio per la comunità di Ozzano – sottolinea il sindaco Luca Lelli –. Lo Spazzino di Quartiere, così come descrive benissimo il nome, parte anche qui perché non mancano di certo le segnalazioni e crediamo che questo servizio possa rispondere in maniera veloce ed efficace alle esigenze dei cittadini”.

“Con questo servizio pensiamo di dare un valore in più al decoro della nostra città – incalza la vicesindaca e assessora all’Ambiente Mariangela Corrado –. In questo modo abbiamo anche persone che sono a stretto contatto con il cittadino, per la strada, in modo da riuscire a rispondere a domande e dubbi e raccogliere eventuali segnalazioni per un pronto intervento. Siamo convinti e fiduciosi della valenza del nuovo servizio, strutturato sull’esperienza e la stretta collaborazione con gli operatori di Hera e della cooperativa La Fraternità”.

“Ancora una volta lo Spazzino di Quartiere va a integrare e potenziare la pulizia e lo spazzamento nei Comuni serviti – afferma Giorgia Stancari, responsabile Ambiente di Hera per l’area Bologna-Imola –. È una scelta vincente perché triplica il servizio ordinario, (gli interventi di pulizia manuale sono passati da 2 a 6 ogni settimana), e perché ha un impatto positivo verso la comunità. Lo Spazzino di Quartiere, infatti, non solo opera efficacemente nella pulizia nei pressi dei contenitori stradali e nella gestione dei rifiuti abbandonati, ma svolge anche un ruolo importante in termini di comunicazione e coinvolgimento degli utenti, diventando un punto di riferimento riconosciuto e garantendo un presidio del territorio particolarmente apprezzato e visibile”.

A Ozzano dei sei operatori in servizio nella squadra dello Spazzino di Quartiere, il 50% ha una fragilità e il 30% risiede sul territorio: “Dove possibile – spiega Massimo Rosso, direttore della Cooperativa Sociale La Fraternità Bologna – inseriamo residenti così che abbiamo un ulteriore motivo per dedicarsi con amore al tenere pulito il proprio territorio”.

Per informazioni sul progetto è possibile anche contattare il Servizio Ambiente del Comune di Ozzano dell’Emilia (051791342 – ambiente@comune.ozzano.bo.it).

Tutte le informazioni anche nella sezione “Gestione rifiuti” nel sito del Comune di Ozzano dell’Emilia (www.comune.ozzano.bo.it).

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).