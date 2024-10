Le Fiere di Ottobre sassolesi 2024

Torna anche quest’anno l’appuntamento con le Fiere d’Ottobre di Sassuolo che, per quattro fine settimana, animeranno le vie e le piazze del centro cittadino con iniziative ed occasioni.

Era il 24 Maggio 1503 quando, su pressante richiesta d’Eleonora Bentivoglio, vedova di Gilberto I Pio, Alfonso I d’Este concede di poter fare una fiera “… per di octo a Saxolo, libera da tutti li dacii de li loci de Vostra Excellentia…”. Da allora la fiera è un porto franco, un luogo dove le merci possono essere scambiate liberamente, senza dazi né pedaggi. Con il passare del tempo lo spirito delle fiere si è arricchito con esibizioni, manifestazioni, concerti, con le mostre di mezzi, quadri, opere d’arte ed aceto balsamico; ma non ha mai dimenticato l’essenza iniziale: il commercio.

“Le Fiere non sono solo uno dei momenti commerciali più importanti dell’anno – affermano il Sindaco Matteo Mesini e l’Assessore alla Cultura ed al Commercio Federico Ferrari – ma dovranno diventare sempre più un motore di conoscenza, turismo, esplorazione e scoperta. Un momento in cui Sassuolo si mostra e accoglie. Quest’anno abbiamo deciso di fare nostro il motto delle Olimpiadi, nella sua versione aggiornata, omaggiando campioni olimpici e paralimpici, sassolesi e non solo: più veloce, più in alto, più forte – insieme”

La grande novità di questa edizione, infatti, lega piazza Garibaldi alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi, trasformando il “salotto” di Sassuolo in un “Piazza Olimpica” in cui, saranno presenti protagonisti assoluti dello sport quali Elisa Iorio, Ekaterina Antrópova, Stefano Baldini, Claudio Vandelli, Francesco Messori e Ana Maria Vitelaru.

“Abbiamo voluto mettere al centro le persone – proseguono Sindaco e Assessore – partendo già dalla nuova grafica: un programma che punta alla promozione del territorio e delle sue eccellenze, iniziando dalla Banda, i tanti spettacoli e appuntamenti musicali, la promozione delle eccellenze del nostro territorio in viale XX Settembre, la storia, la cultura e le tradizioni della nostra Sassuolo. Un ringraziamento particolare va al Comitato Commercianti del Centro Storico, Sgp, Senior, gli uffici comunali che, tutti insieme, in poche settimane hanno reso possibile un programma che vuole essere nuovo e di prospettiva”

Il programma del primo fine settimana: la Féra di Curiàus.

Sabato 5 ottobre

Camminata Rosa lungo il percorso Natura del Secchia: ritrovo nel parcheggio Gazzotti in Via Muraglie – ore 8.45

Passi verdi: attività di plogging (raccolta rifiuti) nel parco Amico di Braida

A cura di Fuoricampo 11 e La Comune del Parco di Braida dalle ore 10

Settimana mondiale allattamento 2024: narrazioni di allattamento e flash mob, al Parco Amico dalle 10 alle 12

Aristocratiche Passeggiate per parchi a Sassuolo: Un tè con i Conti Giacobazzi.

Passeggiata al Parco Vistarino con Luca Silingardi, accompagnata da interventi teatrali a cura di Quinta Parete. Partenza da Villa Giacobazzi alle ore 15,30 e 17

Freestyle motocross mototerapia: giornata dedicata al freestyle motocross e alla mototerapia per persone con disabilità dalle 10 alle 18,30: stand gastronomici e musica

ore 11 e ore 15: spettacolo di freestyle e mototerapia presso la sede di Sassuolo dell’azienda Mineraria di Boca – Via Strada Secchia

Tè con l’editore – Incontro con NNE in Biblioteca N. Cionini – Ore 17

Inaugurazione della mostra del concorso d’arte “Arte in Città” a cura del Gruppo Pittori presso la Galleria d’Arte Cavedoni – Via Fenuzzi 12/14 – Ore 17

Domenica 6 ottobre

Ingresso gratuito al Palazzo Ducale Nell’ambito dell’iniziativa #domenicaalmuseo del Ministero della Cultura – Ore 10.00 -18.00 (ultimo ingresso ore 17.00)

Viale20 a ruota libera: esposizione di auto nuove dei concessionari e saloni di Sassuolo ed esposizione e vendita di moto, bici e cargo bike. Viale XX Settembre – tutto il giorno

Mercatino delle Scuole via Aravecchia – tutto il giorno

Prove di tiro con l’arco a cura di Arcieri Val Secchia, nel campo di tiro con l’arco presso il Circolo Cinofili – dalle 9.30 alle 12.30

Cento metri di solidarietà: pranzo di beneficenza a favore e a cura di Concresco Cooperativa Sociale. Viale XX Settembre – dalle ore 12.30

Gnocco fritto con Alpini di San Michele e Associazione Orti sul Secchia. Piazza Martiri Partigiani – nel pomeriggio

Fusion Dance Show: spettacolo di danza di Fusion Dance Academy. Animazione e DJ set a cura di Mago Blu. In piazza Martiri Partigiani – ore 15.30

Piazza Olimpica: Talk con Elisa Iorio e Ekaterina Antrópova. Con l’intervento di Vis Academy, Armonia Art Academy e Mya. In caso di pioggia l’evento sarà spostato presso l’Auditorium P. Bertoli. Piazza Garibaldi – ore 16.30

41ͣ Rassegna bandistica “Città di Sassuolo” con la partecipazione della Banda Città di Russi (RA), della Banda civica di Bienno (BS) e del Corpo Bandistico La Beneficenza di Sassuolo. Piazzale della Rosa – Ore 16

Spettacoli di strada, musica, mercatini e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo per tutto il giorno.

Area bimbi in piazza della Libertà – nel pomeriggio

MODIFICHE A CIRCOLAZIONE E SOSTA

Per consentire il regolare svolgimento delle Fiere d’Ottobre 2024, nelle domeniche 6, 13, 20 e 27 ottobre l’ordinanza n°243 del 25/09/2024 impone modifiche a circolazione e sosta nelle vie:

Via Menotti (completa);

Piazzale Teggia;

Via Farosi;

Via 23 Aprile;

Via Cavedoni;

Via Crispi (tratto prospiciente Via Menotti);

Via Papa Giovanni XXIII (tratto compreso il civ. 36 e Via Menotti);

Via San Giorgio; Vicolo Mole;

Piazzale Della Rosa;

Via Rocca;

Piazzale Avanzini;

Piazzale Roverella;

Via Cavallotti (tratto compreso P.zza martiri Partigiani e P.le Porrino);

Piazzale Gazzadi;

Vicolo Conce;

Via Clelia;

Via Fenuzzi (tratto compreso tra Via Clelia e Via Lea);

Via Pretorio (tratto compreso tra via Fenuzzi e via Aravecchia);

Viale XX Settembre (tratto compreso tra Via Mazzini e Traversa Barozzi);

Via Aravecchia;

Via Mazzini (tratto compreso tra V.le Gramsci e P. Garibaldi).

DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO dalle ore 06:00 alle ore 21:00

Residenti /autorizzati ZTL potranno transitare per raggiungere le proprietà private, o per uscirne: fino alle ore 08:00 e dalle ore 13:30 alle 14:30 e dalle ore 19:30 in poi.

Piazza Libertà, terminato il mercato ambulante, tornerà ad essere disponibile per il parcheggio nella porzione nord.

Gli operatori ambulanti del mercato abbandoneranno l’area percorrendo via Pia verso nord, sulla quale nell’occasione la circolazione si svolgerà a doppio senso anche sul tratto tra P.zza Martiri Partigiani/via Goito-via Monzambano