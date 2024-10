Iren Luce Gas e Servizi apre un altro store in via De Gaspari a Reggio Emilia

Iren ha inaugurato oggi lo sportello di Via De Gasperi, primo di tre nuove aperture che vedranno protagonista la città di Reggio Emilia nel 2024.

Presso lo sportello i cittadini potranno ricevere assistenza, oltre che sui contratti Luce e Gas, anche sul servizio idrico, sul teleriscaldamento e valutare le tante soluzioni innovative e personalizzate per l’home management (connettività, prodotti assicurativi, l’efficienza energetica) che la multiutility offre.

Il nuovo Sportello rappresenta l’impegno di Iren a rafforzare la relazione con i cittadini ponendosi l’obiettivo di essere presente sempre più capillarmente e sostenere lo sviluppo delle comunità locali in cui opera.

“Il nuovo store a Reggio Emilia – ha dichiarato Maria Greco, Direttore Customer Operations – è stato progettato per offrire un servizio eccellente ed è testimonianza di un impegno concreto sul territorio. Vogliamo essere come sempre un punto di riferimento dando ai clienti la possibilità di fare scelte consapevoli e convenienti: offerte luce e gas competitive, pacchetti assicurativi, connettività Internet, mobilità sostenibile e una vasta gamma di soluzioni per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi.”

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 e il sabato dalle 08:30 alle 12:30. Sarà inoltre possibile prenotare un appuntamento tramite l’app IrenYou, selezionando lo store di Via De Gaspari.