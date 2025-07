17enne sorpreso dalla Polizia di Stato a rubare due motorini in pochi minuti

La Polizia di Stato ha denunciato un ragazzo italiano di origini straniere di 17 anni che è stato sorpreso mentre tentava di rubare un motorino, dopo averne già sottratto un altro poco prima.

Il primo furto, avvenuto in zona via Putti, è stato scoperto e tracciato grazie agli AirPods dimenticati nel vano sottosella dal legittimo proprietario, che ha seguito in tempo reale lo spostamento del mezzo rubato.

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bologna hanno intercettato il motorino in via Farini, ancora acceso, e al contempo hanno sorpreso il giovane mentre armeggiava con una pinza su un secondo scooter Honda SH, tentando di manometterlo.

Durante la perquisizione effettuata dagli operatori, il minore è stato trovato in possesso di attrezzi utilizzati per forzare i veicoli, tra cui una pinza multiuso, fusibili e guaine in gomma.

Grazie a tali strumenti, infatti, il ragazzo è riuscito a creare un circuito che ha permesso l’accensione del motorino.

A seguito di controlli, è emerso che il giovane, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, era anche sottoposto alla messa alla prova dal Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Il ragazzo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato e tentato furto aggravato e riaffidato ai genitori.