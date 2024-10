Al Centro Polivalente di Limidi di Soliera riprendono le iniziative culturali

Si inizia con un tema di grande attualità, l’Intelligenza artificiale, che sarà l’oggetto di due conferenze tenute dal professor ALFONSO CORNIA di Carpi (docente di matematica e fisica e brillante divulgatore).

L’intelligenza artificiale, quasi in sordina, è già entrata nella nostra vita anche se spesso non ce ne siamo accorti. Ma ora sta diventando, e sempre più lo sarà, invadente e condizionante, potente e dirompente. Come tutti gli strumenti e le tecnologie potrà essere utilizzata bene e male. Conoscerne alcuni aspetti sta diventando indispensabile per tutti.

La materia, per la sua ampiezza, sarà affrontata in due sedute (fruibili anche singolarmente) che si terranno presso la sala riunioni del Centro Polivalente di Limidi di Soliera (Modena), Via Papotti n. 18, con inizio alle ore 21,00

La prima si terrà Venerdì 4 OTTOBRE 2024 e sarà imperniata sulla tecnologia che ne è alla base con un po’ di storia su questa materia e sulle possibili applicazioni

La seconda conferenza si terrà mercoledì 9 ottobre 2024 affronterà i risvolti etici e sociali derivanti dal suo utilizzo e cercherà di immaginare il possibile futuro che ci attende.

Agli studenti e professori che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Sarà un’occasione per tornare ad incontrarsi e passare una serata assieme. Saranno rispettate eventuali disposizioni che fossero emanate in materia di COVID.

L’evento, come sempre aperto al pubblico (senza necessità di prenotazione) e ad ingresso gratuito, rientra nel programma che Il CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI ha predisposto per il periodo autunno 2024 primavera 2025 col contributo della Fondazione Campori di Soliera. Fa seguito agli eventi degli anni precedenti che hanno visto una grande partecipazione a conferma che argomenti culturali, storici e scientifici interessano tante persone e che vi è un bisogno insoddisfatto cui il Centro cerca di dare risposte.

La prossima iniziativa sarà il tradizionale CONCERTO DI OGNISSANTI che si terrà la serata del 1.11.2024 alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Limidi con uno spettacolo del complesso “FLEXUS”.