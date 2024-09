Il commercio nella Vergato culturale: consegna dei contributi ai commercianti

A Vergato si è svolta la cerimonia di consegna dei contributi ai commercianti che hanno partecipato e collaborato con l’Amministrazione comunale per l’ottenimento dei

finanziamenti regionali relativi alla , in merito al partenariato tra pubblico e privato

concernente il commercio.

Nel corso della serata sono stati distribuiti complessivamente € . a sei attività commerciali in quote proporzionali al rendiconto presentato:

–

–

– ‘

– ‘

–

–

Il progetto condiviso presentato prevedeva per la parte pubblica la riqualificazione/ristrutturazione dei e , mentre per quella privata, investimenti da parte di ogni commerciante interessato per il miglioramento strutturale/gestionale della propria attività.

L’Amministrazione comunale ringrazia le associazioni dei commercianti, in primis , a cui gli esercenti sono associati, e le stesse attività aderenti.

“Ritengo che la realizzazione di progettualità condivise tra amministrazione comunale e

commercianti rappresenti un punto altissimo di coinvolgimento del tessuto commerciale nella programmazione e visione dello sviluppo del capoluogo di Vergato che non si ferma

all’intercettazione di risorse economiche, ma attribuisce una responsabilità e un sentimento di salvaguardia della comunità, della sua storia e dei suoi valori forte a tutti gli attori coinvolti – ha spiegato il Sindaco Giuseppe Argentieri -. La distribuzione di importanti sostegni economici alle attività commerciali che hanno aderito al progetto sviluppatosi a partire dal 2021, oltre che rappresentare un importante ristoro degli investimenti effettuati, vuol anche essere un segno tangibile dell’importante considerazione che l’amministrazione da me rappresentata ha degli operatori economici e commerciali, visti non solo come possibilità di crescita economica e lavorativa del comune di Vergato ma anche come asse portante del presidio del territorio, del decoro urbano, dello sviluppo del tessuto di solidarietà e socialità che una comunità deve sempre esprimere per essere forte e sostenibile”.