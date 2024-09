Grave una giovane donna investita stamane a Casale di Rivalta

Una ragazza di 21 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Reggio Emilia, per i traumi riportati a seguito di un investimento avvenuto stamane poco prima delle 7:00 in via Martiri della Bettola a Casale di Rivalta. Sul posto l’ambulanza inviata dal 118 e la Polizia Locale che ha proceduto con i rilievi di legge.