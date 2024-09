Scandiano: 49enne muore in incidente, grave la donna che viaggiava con lui in motocicletta

Un motociclista ha perso la vita ieri sera in un tragico incidente avvenuto intorno alle 22:00 sulla SP467R a Scandiano. Gravissima la donna che viaggiava con lui. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, il conducente della motocicletta, un 49enne residente a Reggio Emilia, mentre affrontava la rotatoria tra l’ex Statale e via Mazzini, avrebbe perso il controllo della moto che avrebbe urtato il cordolo. A causa dell’urto i due motociclisti sono stati sbalzati dalla moto, andando ad impattare contro un palo della luce.

I soccorritori inviati dal 118 hanno subito accertato la gravità delle lesioni riportate da entrambi cercando di rianimare il conducente, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La passeggera, una 33enne residente a Scandiano, è stata invece trasportata dall’elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma, in gravissime condizioni. E’ ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari e alla Polizia locale, anche i Vigili del fuoco.