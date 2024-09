Carpi: incidente tra bus e motociclo, un morto

Oggi, intorno alle 12.30, un autobus in servizio sulla linea urbana Rossa di Carpi è entrato in collisione con un motociclo il cui conducente è deceduto in seguito all’impatto.

Il bus proveniva dal centro città e stava percorrendo via Carlo Marx in direzione della S.P413: l’incidente è avvenuto all’incrocio con Svoto Cattania, dove il bus era diretto in quanto lì è posto il capolinea della linea Rossa.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Locale di Carpi, che ha effettuato i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico in zona. Sul bus è presente un sistema di videosorveglianza, le cui immagini saranno messe a disposizione degli agenti per ogni ulteriore accertamento.

Il mezzo coinvolto nell’incidente è di proprietà di SETA: come tutti i mezzi in servizio sulla rete urbana di Carpi il bus affidato è in gestione a Saca. Anche l’autista è dipendente di Saca.

La Direzione aziendale di SETA formula le più sincere condoglianze ai famigliari della vittima, ed esprime supporto e vicinanza al conducente del bus. L’azienda, infine, ringrazia gli operatori sanitari del 118 e gli agenti di Polizia intervenuti.